Contrabbando di prodotti petroliferi | maxi-operazione contro clan del Salernitano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle prime ore di questa mattina, oltre 200 militari della Guardia di Finanza stanno procedendo, nelle province di Salerno, Napoli, Potenza, Roma, Chieti, L’Aquila, Mantova e Milano, a circa 40 perquisizioni e all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di beni per oltre 128 milioni di euro. Gli interventi riguardano persone fisiche e società a vario titolo coinvolte in gravi frodi fiscali connesse alinternazionale di, nonché in condotte di autoriciclaggio ed intestazione fittizia di beni. Le indagini hanno ricostruito, in particolare, l’attività di due distinte ...

