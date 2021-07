Condannata la banda degli hacker dei bancomat

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Quattro condanne con il rito abbreviato e due patteggiamenti con pene fino a 5 anni di reclusione per ladidiche ha colpito in Brianza e in molte altre città del Nord Italia. E'...

Quattro condanne con il rito abbreviato e due patteggiamenti con pene fino a 5 anni di reclusione per ladi hacker di bancomat che ha colpito in Brianza e in molte altre città del Nord Italia. E' la sentenza emessa dal gup del Tribunale di Monza Giovanni Gerosa nei confronti di 6 cittadini moldavi ...... di 31 persone arrestate solo una è statae per un solo capi di imputazione. Per i ... La presuntacriminale attiva sull'intero territorio nazionale (circa 350 vittime), sarebbe stata ...Quattro condanne con il rito abbreviato e due patteggiamenti con pene fino a 5 anni di reclusione per la banda di hacker di bancomat che ha colpito in Brianza e in molte altre città del Nord Italia. E ...NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Si è concluso ieri davanti al collegio presieduto dal giudice Silvia Mattei, il maxiprocesso che vedeva imputati una presunta banda specializzata in phishing. Il 16 ...