Commissione UE alza stime PIL Italia | +5% nel 2021 | +4 | 2% nel 2022

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Laeuropea ha rivisto al rialzo la previsione di ripresa economica dell’di quest’anno, su cui ora pronostica un +5% del PIL dopo il crollo dell’8,9% causato dalla pandemia. Sul, invece, Bruxelles ha limato le attese di crescita dell’al +4,2%. Nelle precedenti previsioni, risalenti al 12 maggio, veniva indicata una crescitaal 4,2% e sulal 4,4%. I dati sono contenuti nelle previsioni estive della, che stimano un +4,8% per l’intera area euro nele un +4,5% per l’anno prossimo. Rispetto ...

Advertising

infoiteconomia : Pil, Commissione alza stime Ue: +4,8% nel 2021 e +4,5% in 2022 - infoiteconomia : Pil, Commissione Ue alza stime Italia a +5% nel 2021 - classcnbc : UE ALZA STIME PIL ITALIA: +5% IN 2021 Commissione UE, previsioni economiche riviste al rialzo: Pil #Italia: +5% i… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione alza

Laeuropea ha alzato le stime di crescita italiane per il 2021 a 5% dal 4,2% ma ha ridotto quelle per il 2022 a +4,2% da +4,4%. Le stime per la zona euro sono di un Pil a +4,8% nel 2021, dal ...Laeuropeale stime sul Pi Italia: quest'anno salirà del 5% rispetto al 4,2% previsto a maggio mentre nel 2022 segnerà un progresso del 4,2%, +0,2 punti percentuali della previsione ...(Teleborsa) – La Commissione europea ha rivisto al rialzo la previsione di ripresa economica dell’Italia di quest’anno, su cui ora pronostica un +5% del PIL dopo il crollo dell’8,9% causato dalla ...Analogo andamento nella Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 07 lug - La Commissione indica che si prevede che l'economia europea riprendera' piu' rapidamente del previsto perche' ...