«Col ddl Zan sesso anche con animali e cose»: le parole della Garante per l'infanzia in Umbria diventano un caso nazionale. M5s all'attacco, Pillon solidale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Stanno avendo un'eco nazionale le dichiarazioni di Maria Rita Castellani, Garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Umbria, sul ddl Zan. Ieri 6 luglio, nel corso di un'intervista, Castellani ha detto che l'approvazione del disegno di legge consentirebbe di «scegliere l'orientamento sessuale verso cose, animali, e/o persone di ogni genere e, perché no, anche di ogni età, fino al punto che la poligamia come l'incesto non saranno più un tabù». «Il concetto d'identità cambia – ha aggiunto -, non è più quello antropologico che conosciamo da sempre e che distingue persona da ...

