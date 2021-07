“Col ddl Zan, sesso anche con animali e bambini”, la Lega difende la Garante per l’Infanzia dell’Umbria (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gli esponenti della Lega la stanno difendendo, mentre dal MoVimento 5 Stelle e dal Partito Democratico si è alzato il coro “dimissioni”. A far discutere sono le parole rilasciate da Maria Rita Castellani attraverso una nota stampa sul Ddl Zan. Non si tratta di una persona qualsiasi, ma ricopre un ruolo molto delicato per quel che riguarda la formazione dei minori. Lei, infatti, è la Garante per l’Infanzia della Regione Umbria. Una parabola esasperata per andare contro alla tanto discussa legge che sarà votata in Senato il prossimo 13 luglio. Maria Rita Castellani e il ddl Zan che legittimerà anche il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gli esponenti dellala stannondo, mentre dal MoVimento 5 Stelle e dal Partito Democratico si è alzato il coro “dimissioni”. A far discutere sono le parole rilasciate da Maria Rita Castellani attraverso una nota stampa sul Ddl Zan. Non si tratta di una persona qualsiasi, ma ricopre un ruolo molto delicato per quel che riguarda la formazione dei minori. Lei, infatti, è laperdella Regione Umbria. Una parabola esasperata per andare contro alla tanto discussa legge che sarà votata in Senato il prossimo 13 luglio. Maria Rita Castellani e il ddl Zan che legittimeràil ...

fattoquotidiano : Ddl Zan, La Russa sbotta col conduttore de ‘L’aria che tira’: “Non rispondo più, siete schierati. Una vergogna”. “H… - neXtquotidiano : “Col ddl Zan, sesso anche con animali e bambini”, la Lega difende la Garante per l’Infanzia dell’Umbria… - il_Tinto : RT @LucillaMasini: La Russa: 'Col Ddl Zan, se dicessimo che le coppie gay non devono adottare bambini rischieremmo 4 anni di carcere'. Non… - Herbert403 : Omotransfobia, Fedez in diretta col deputato Alessandro Zan, Marco Cappato e Pippo Civati - Profilo3Marco : RT @ilgiornale: Relegato in secondo piano e con degli spazi di intervento ridotti rispetto a quelli concessi ai sostenitori del ddl Zan, il… -