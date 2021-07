Classifica Tour de France 2021, 11ma tappa: Vingegaard stacca Pogacar sul Mont Ventoux! Nuovi distacchi tra i big (Di mercoledì 7 luglio 2021) La doppia scalata del Mont Ventoux ha regalato grandissimo spettacolo al Tour de France 2021 e naturalmente la Classifica generale ha subito degli scossoni importanti nelle posizioni che contano. La prima ascesa di 22 km al 5,1% di pendenza media, col GPM a 76 km dal traguardo; la seconda era un hors categorie di 15,7 km all’8,8% di pendenza media, con la vetta a 22 km dall’arrivo, tutti in discesa verso il traguardo. Gli animi tra i big si sono incendiati a un paio di km dalla vetta, dove Jonas Vingegaard ha tentato l’affondo e su di lui si è subito riportato Tadej ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) La doppia scalata delVentoux ha regalato grandissimo spettacolo aldee naturalmente lagenerale ha subito degli scossoni importanti nelle posizioni che contano. La prima ascesa di 22 km al 5,1% di pendenza media, col GPM a 76 km dal traguardo; la seconda era un hors categorie di 15,7 km all’8,8% di pendenza media, con la vetta a 22 km dall’arrivo, tutti in discesa verso il traguardo. Gli animi tra i big si sono incendiati a un paio di km dalla vetta, dove Jonasha tentato l’affondo e su di lui si è subito riportato Tadej ...

