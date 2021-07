Clamoroso dal Portogallo: arrestato il presidente del Benfica (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ha del Clamoroso la notizia delle ultime ore arrivata dal Portogallo, o meglio, dal Benfica. Come scrive il quotidiano portoghese Record, Luis Filipe Vieira, presidente del club lusitano, è stato arrestato in giornata. Insieme al presidente, anche l’imprenditore Antonio dos Santos ed il figlio. Le accuse rivolte al numero uno del club portoghese sono tante: falso, frode fiscale, riciclaggio. Vieira sarà interrogato domani davanti al giudice, in attesa di scoprire la fondatezza delle accuse. Per il Benfica invece, è prevista un’urgente consiglio di amministrazione. ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ha della notizia delle ultime ore arrivata dal, o meglio, dal. Come scrive il quotidiano portoghese Record, Luis Filipe Vieira,del club lusitano, è statoin giornata. Insieme al, anche l’imprenditore Antonio dos Santos ed il figlio. Le accuse rivolte al numero uno del club portoghese sono tante: falso, frode fiscale, riciclaggio. Vieira sarà interrogato domani davanti al giudice, in attesa di scoprire la fondatezza delle accuse. Per ilinvece, è prevista un’urgente consiglio di amministrazione. ...

Advertising

sportli26181512 : Clamoroso a Wimbledon, Federer eliminato in tre set dal polacco Hurkacz: Finisce ai quarti di finali il cammino di… - LyLguitar : @marifcinter In realtà la domanda è stata travisata dal giornalista con un clamoroso autogoal! Perché gli inglesi d… - andrealecl16 : Dal 2000 ad oggi l'Italia è la nazionale con più finali giocate : 3 (2000, 2012, 2021). Le prime due perse, di cui… - AndreaPintore5 : @jo19N26 Spettacolare.. averla vista dal vivo in curva è stato clamoroso.. che pallone.. - Matteo18110667 : @lameduck1960 @CriticaScient in rete sta girando un file australiano di 58 pagine clamoroso con 3000 avv. o att. Di… -