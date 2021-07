Cinema all’aperto nel Giardino Loris Fortuna (Di mercoledì 7 luglio 2021) È ufficialmente estate: giovedì 8 luglio riapre l’Arena Cinematografica all’aperto! Sul grande schermo del Giardino Loris Fortuna Angeli Perduti di Wong Kar Wai in versione restaurata L’estate è fatta di simboli: dai gelati ai tormentoni musicali, dalle granite alle creme solari. Ma c’è un simbolo che dichiara, più di tutti gli altri, l’inizio ufficiale dell’estate: il Cinema all’aperto. E anche a Udine, da giovedì 8 luglio, il simbolo estivo per eccellenza farà finalmente ritorno! Stiamo parlando dell’Arena all’aperto del Giardino ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 luglio 2021) È ufficialmente estate: giovedì 8 luglio riapre l’Arenatografica! Sul grande schermo delAngeli Perduti di Wong Kar Wai in versione restaurata L’estate è fatta di simboli: dai gelati ai tormentoni musicali, dalle granite alle creme solari. Ma c’è un simbolo che dichiara, più di tutti gli altri, l’inizio ufficiale dell’estate: il. E anche a Udine, da giovedì 8 luglio, il simbolo estivo per eccellenza farà finalmente ritorno! Stiamo parlando dell’Arenadel...

