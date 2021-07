Ciclismo: i convocati della Slovenia per le Olimpiadi di Tokyo. La coppia Roglic-Pogacar fa paura (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Slovenia ha svelato le proprie carte e, quasi sicuramente, sarà la squadra da battere. La Federazione slovena ha diramato la lista dei convocati per le prove di Ciclismo su strada ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Una coppia d’assi stratosferica quella che potrà schierare in terra giapponese: presenti infatti nella prova in linea i primi due dell’ultima edizione del Tour de France, Tadej Pogacar e Primoz Roglic. L’uomo della UAE Emirates sta dominando anche la Grande Boucle in corso, arriverà probabilmente molto affaticato, con tempi ridottissimi. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laha svelato le proprie carte e, quasi sicuramente, sarà la squadra da battere. La Federazione slovena ha diramato la lista deiper le prove disu strada ai prossimi Giochi Olimpici di. Unad’assi stratosferica quella che potrà schierare in terra giapponese: presenti infatti nella prova in linea i primi due dell’ultima edizione del Tour de France, Tadeje Primoz. L’uomoUAE Emirates sta dominando anche la Grande Boucle in corso, arriverà probabilmente molto affaticato, con tempi ridottissimi. ...

