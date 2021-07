Ci siamo, e saremo spietati come sempre (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sembrava non arrivare più e invece eccolo qua, il Festival di Cannes 2021, rimandato di un anno e spostato di un mese, a luglio. In mezzo a bagnanti e vacanzieri, che però non hanno l’aria da piadina romagnola. Tutt’altro, qua si ingollano croissant e baguette farcite. La misura si questa dieta chic dovrebbe darla anche il red carpet di Cannes. O almeno provarci. Intanto se il tono lo dà La Vacinada Helen Mirren, imperatrice in giallo (uno dei suoi colori preferiti) con i capelli bianchi non proprio eccelsi, ecco, mica è semplice arrivare dopo di lei. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sembrava non arrivare più e invece eccolo qua, il Festival di Cannes 2021, rimandato di un anno e spostato di un mese, a luglio. In mezzo a bagnanti e vacanzieri, che però non hanno l’aria da piadina romagnola. Tutt’altro, qua si ingollano croissant e baguette farcite. La misura si questa dieta chic dovrebbe darla anche il red carpet di Cannes. O almeno provarci. Intanto se il tono lo dà La Vacinada Helen Mirren, imperatrice in giallo (uno dei suoi colori preferiti) con i capelli bianchi non proprio eccelsi, ecco, mica è semplice arrivare dopo di lei. ...

Advertising

springtre28 : @Imma87895195 Certo, perché lo dici. Noi per Lei c'eravamo, ci siamo e ci saremo sempre!!! - gianluca030720 : @pisto_gol Che importanza hanno i voti? Non è un incontro di pugilato, il calcio non è una scienza. Siamo in finale… - Yari4menTni : @MajestyCatsy Noi maschi siamo gente semplice: ancora a 30 anni non abbiamo voglia di sbatti; dateci un cazzo di pa… - VodafoneIT : @annaTestTw1 Ciao Anna, siamo a tua disposizione. Inviaci un messaggio in privato, indicandoci quel numero, e sarem… - davocearispetto : Il DDL ZAN è stato calendarizzato in senato e approderà in aula il 13 luglio. Siamo pronti a combattere e saremo p… -