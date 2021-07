Chiellini massacrato in Spagna: “Grottesco, ciò che ha fatto è umiliante” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Josep Pedrerol nel corso del “Chiringuito de Jugones” ha criticato duramente Giorgio Chiellini per l’atteggiamento avuto prima dei calci di rigore con Jordi Alba. Il capitano dell’Italia è stato protagonista di un siparietto al momento del sorteggio relativo ai calci di rigore. Chiellini con il sorriso ha definito “mentiroso” l’avversario che non ricordava l’esito del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Josep Pedrerol nel corso del “Chiringuito de Jugones” ha criticato duramente Giorgioper l’atteggiamento avuto prima dei calci di rigore con Jordi Alba. Il capitano dell’Italia è stato protagonista di un siparietto al momento del sorteggio relativo ai calci di rigore.con il sorriso ha definito “mentiroso” l’avversario che non ricordava l’esito del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

figliamonti : @fanpage In Italia, a parti inverse, avremmo massacrato Chiellini. E non credo che Jordi Alba non conosca le regole… - maluseisette : Non più di tardi di due mesi fa @chiellini è stato massacrato in tutte la trasmissioni (trash) sportive dopo una pa… -