"Chiellini? Guai...". L'attacco dei giornali spagnoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il gesto di Chiellini nei confronti di Jordi Alba è stato aspramente criticato dalla stampa iberica: "Mai fidarsi di lui", una delle tante accuse al centrale dell'Italia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il gesto dinei confronti di Jordi Alba è stato aspramente criticato dalla stampa iberica: "Mai fidarsi di lui", una delle tante accuse al centrale dell'Italia

Italia - Spagna: l'assoluta bellezza del calcio tra personaggi, cuore, gioia e amarezze ...meravigliosamente all'imbeccata sul cambio che ha escluso Morata riconoscendo a Bonucci e Chiellini ... Guai ad accostare queste menti sconnesse al calcio, al meraviglioso spettacolo che abbiamo vissuto ...

