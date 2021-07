Chichizola al Perugia | ora c’è anche l’annuncio ufficiale

Advertising

tcm24com : Ufficiale: Il Perugia acquista Leandro Chichizola #Chichizola #Perugia - sportli26181512 : Calciomercato Perugia, ecco Chichizola: Il portiere argentino si legherà agli umbri per un anno… - psb_original : UFFICIALE - Chichizola è un nuovo giocatore del Perugia #SerieB - sportli26181512 : Perugia, UFFICIALE: Chichizola per lo Spezia!: Il Perugia batte un colpo per la porta. Torna in Italia...… - MomentiCalcio : #Perugia, ecco il nuovo portiere: preso #LeandroChichizola -

Ultime Notizie dalla rete : Chichizola Perugia

pianetaserieb.it

Commenta per primo Ilbatte un colpo per la porta. Torna in Italia Leandro, che firma col Grifo per una stagione, con opzione per il secondo anno. Dopo l'esperienza allo Spezia , e gli anni in Spagna, l'...Commenta per primo Ilbatte un colpo per la porta. Torna in Italia Leandro, che firma col Grifo per una stagione, con opzione per il secondo anno. Dopo l'esperienza allo Spezia , e gli anni in Spagna, l'...Leandro Chichizola è il nuovo portiere del Perugia. L’estremo argentino classe ‘90 ha firmato un contratto di un anno con diritto di opzione per un’ulteriore stagione. Nato a San Justo, in Argentina, ...Il Perugia ha finalmente trovato un nuovo portiere per la prossima stagione e a breve è attesa anche l’ufficialità Si tratta di Leandro Chichizola, classe 1990, svincolato che torna in Italia dopo la ...