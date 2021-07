Chiara Ferragni lancia con Pantene l’iniziativa «Forti Insieme» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Pantene e Chiara Ferragni lanciano l’iniziativa Forti insieme a supporto delle donne imprenditrici. A partire dal 6 luglio fino al 20 di settembre, Pantene e Chiara Ferragni inviteranno attraverso i rispettivi canali le donne che hanno un team composto almeno al 50% da donne o con Team Leader/CEO donna ad inviare la loro idea imprenditoriale. Fra le application pervenute verranno selezionati i dieci migliori progetti, tra i quali verranno poi selezionati da uno a tre che riceveranno un contributo complessivo di 75.000 €. La giuria che selezionerà i progetti sarà composta da un team di eccezione: Valeria Consorte VP Beauty Care P&G Italia, Chiara Ferragni Imprenditrice, Chiara Corazza Rappresentante Speciale per il G7 e il G20 di Women’s Forum for the Economy & Society e Luigi Capello CEO di LVenture Group.In Italia solo il 57% delle donne lavora 2 , e nel mondo le donne imprenditrici sono solo il 35%. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) Pantene e Chiara Ferragni lanciano l’iniziativa Forti insieme a supporto delle donne imprenditrici. A partire dal 6 luglio fino al 20 di settembre, Pantene e Chiara Ferragni inviteranno attraverso i rispettivi canali le donne che hanno un team composto almeno al 50% da donne o con Team Leader/CEO donna ad inviare la loro idea imprenditoriale. Fra le application pervenute verranno selezionati i dieci migliori progetti, tra i quali verranno poi selezionati da uno a tre che riceveranno un contributo complessivo di 75.000 €. La giuria che selezionerà i progetti sarà composta da un team di eccezione: Valeria Consorte VP Beauty Care P&G Italia, Chiara Ferragni Imprenditrice, Chiara Corazza Rappresentante Speciale per il G7 e il G20 di Women’s Forum for the Economy & Society e Luigi Capello CEO di LVenture Group.In Italia solo il 57% delle donne lavora 2 , e nel mondo le donne imprenditrici sono solo il 35%.

