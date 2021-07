Advertising

Nazione_Siena : Chianti Festival, i primi appuntamenti nel segno della cultura e del divertimento - CittadinoOnline : Chianti Festival: ironia e divertimento a San Gusmè con La Coppa del Santo - - GazzChianti : GREVE IN CHIANTI - Festival d’Arte San Francesco: sabato 10 e domenica 11 luglio. Quest'anno festeggia anche il pre… - SienaFree : Chianti Festival: primi appuntamenti nel segno della cultura e del divertimento -

Ultime Notizie dalla rete : Chianti Festival

LA NAZIONE

Castelnuovo Berardenga (Siena), 6 luglio 2021 - Conto alla rovescia per il, pronto ad animare l'estate a Castelnuovo Berardenga con spettacoli all'aperto su tutto il territorio comunale. Il primo appuntamento è in programma giovedì 8 luglio alle ore 19 nel ...Giovedì 8 luglio performance di danza con MOTUS al Parco Sculture del, venerdì 9 luglio a San Gusmè arriva La Coppa del Santo de Gli Omini Conto alla rovescia per il, pronto ad animare l'estate a Castelnuovo Berardenga con spettacoli all'aperto su tutto il territorio comunale. Il primo appuntamento è in programma giovedì 8 luglio, alle ore 19, nel ...Castelnuovo Berardenga (Siena), 6 luglio 2021 - Conto alla rovescia per il Chianti Festival, pronto ad animare l’estate a Castelnuovo Berardenga con spettacoli all’aperto su tutto il territorio comuna ...Avevano inveito contro Autostrade, i sindaci dei comuni del Chianti fiorentino (San Casciano, Greve, Barberino d'Elsa e Impruneta), infuriati per il caos e il traffico impazzito lungo le principali ar ...