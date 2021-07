Chi è Kristi Noem | la repubblicana che sogna la Casa Bianca

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “Dakota del Sud. Moglie. Mamma. Onorata di servire come governatore del Dakota del Sud”. Questa è la sintetica biografia su Twitter di, la donna che si profila come candidata alla Presidenza degli Stati Uniti, ed erede di Donald Trump nel Partito Repubblicano. Nella vastità di personaggi repubblicani, tra l’ex vicepresidente Mike Pence e il senatore Ted Cruz,spicca come la potenziale prima donna alla. Nata a Watertown nel 1971, è cresciuta in una famiglia di agricoltori, ed è riuscita a finire gli studi di Scienze politiche solo da grande, dopo che il padre è morto in un ...