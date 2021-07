Che cosa succede se si rompe il cordino dell’assorbente interno? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come tolgo l’assorbente interno se si è rotto il cordino? Non entrare nel panico: risolvere il problema sarà semplicissimo. Quando si tratta di tutto ciò che ruota attorno alle nostre parti più intime noi donne siamo, giustamente, prudenti e anche un po’ timorose: sappiamo quanto si tratti di zone delicate e così cerchiamo di andarci L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come tolgo l’assorbentese si è rotto il? Non entrare nel panico: risolvere il problema sarà semplicissimo. Quando si tratta di tutto ciò che ruota attorno alle nostre parti più intime noi donne siamo, giustamente, prudenti e anche un po’ timorose: sappiamo quanto si tratti di zone delicate e così cerchiamo di andarci L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

matteorenzi : La politica è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a… - borghi_claudio : Scusi Presidente, non ha letto bene. Sul cartello non va scritto 'divieto di ingresso' e basta, va scritto 'divieto… - lucianonobili : La crisi che dilania il #M5S è così profonda che hanno chiesto di rinviare il voto sul cda Rai perché non riescono… - ariannariccii : RT @mannaggiaaa: La cosa più dolce che vedrete stasera. #ItaliaSpagna #ItalySpain #ITAESP - velvetblues__ : @La7tv @Ignazio_LaRussa Guardi caro La ruzza, meglio spiegare ai bambini che la teoria Gender é una cosa bella, che… -