messina_oggi : Non si fermano gli appelli di solidarietà alla mamma del piccolo Peter, bimbo in cura presso il Centro Nemo Sud, il… - AnnaleniP : RT @stemagno74: Grazie a @komenitalia & @pfizeritalia, le pazienti oncologiche del Centro terapie integrate del Policlinico Gemelli possono… - abbiamopazienza : RT @stemagno74: Grazie a @komenitalia & @pfizeritalia, le pazienti oncologiche del Centro terapie integrate del Policlinico Gemelli possono… - komenitalia : RT @stemagno74: Grazie a @komenitalia & @pfizeritalia, le pazienti oncologiche del Centro terapie integrate del Policlinico Gemelli possono… - stemagno74 : Grazie a @komenitalia & @pfizeritalia, le pazienti oncologiche del Centro terapie integrate del Policlinico Gemelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Nemo

... vuole rispondere con quel miscuglio di cuore e humour che sono aldei due film. Un mondo ... Crescere con la Pixar: alla ricerca di se stessi con, Dory e gli altri piccoli eroi Un approccio ...L'onda di solidarietà e vicinanza che ha investito ilSud nelle scorse settimane non si ferma, nonostante la chiusura, e si sposta a Palermo , dove venerdì 9 luglio si terrà una manifestazione organizzata da Uil e Uil Fpl Messina per salvare ...Il sindacato: "Nella vicenda del Centro Nemo le pesanti responsabilità del presidente Musumeci, dell’assessore Razza, del Commissario del Policlinico di Messina Bonaccorsi e del Rettore dell’Universit ...Centro Nemo Sud a Messina, la denuncia dell’Uil: “bimbo in attesa per quattro ore, ritornato a casa senza ricevere alcuna assistenza. E’ una vicenda che grida vendetta” “Come volevasi dimostrare, sono ...