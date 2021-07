(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ottima prestazione di Giovanni Diche brilla in Nazionale con l'Italia anche nel momento in cui Mancini ha deciso di spostarlo a sinistra. Andrea Santoni, sul Corriere dello Sport, scrive del match Italia-Spagna: una partita in cui siamo stati frenati dal palleggio spagnolo, ma dove brilla la nostra difesa a partire dal terzino del Napoli. Ecco quanto si legge: "Per fortuna dietro tutto funziona: Chiellini-Bonucci presidiano i corridoi pericolosi mentre Didà vita a uncon". Ma poi dopo l'1-0, gol ...

Advertising

Spazio_Napoli : CdS esalta Di Lorenzo: 'Duello straordinario con Torres, sempre contrastato' - gilnar76 : CdS esalta Di Lorenzo: 'Duello straordinario con Torres, sempre contrastato' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : CdS esalta

SpazioNapoli

Le performance stratosferiche di un superlativo Riccardo Ferrara illuminano la seconda prova deicalabresi, disputatisi sabato 8 maggio u.s. presso il campo CONI "A. Penna" di Reggio Calabria . ......performance stratosferiche di un superlativo Riccardo Ferrara illuminano la seconda prova dei...le doti del pupillo di coach Franco Raneri, Riccardo Ferrara, tesserato Carabinieri Bologna, ...L’ex panchina d’oro racconta il collega: “Il Lecce è in buone mani, non avrà neppure bisogno di un periodo di adattamento” “È un allenatore ormai esperto per la categoria”. Alberto Cavasin esalta le d ...L'Italia batte 2-1 il Belgio e approda in semifinale: i due calciatori dell'Inter protagonisti con un gol ciascuno ...