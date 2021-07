Catenaccio in punto Sapete chi è quest' uomo? Massacrato di insulti dopo il gol di Chiesa | fifa blu dell' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) "in". E Gary Lineker raccoglie solo-Spagna. Anche i grandi, a volte, sbagliano, e Lineker grande lo è davvero: super-bomber di Barcellona e Tottenham negli anni 90, capocannoniere al Mondiale di Messico 86 e protagonista anche a90 con l'Inghilterra, oggi stimatissimo opinionista per la tv britannica. Su Twitter,il "superbo gol" di Federicoche ha regalato il temporaneo 1-0 agli azzurri contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020 poi vinta ai rigori, scrive un velenoso commento in stile ...