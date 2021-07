Catania ricoperta di cenere: si risveglia l’Etna (Di mercoledì 7 luglio 2021) Pioggia di cenere su Catania a causa del risveglio dell’Etna, l’Amministrazione comunale raccomanda massima prudenza a chi si sposta Questa mattina la città di Catania si è svegliata ricoperta di cenere a causa del risveglio dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. La nuova attività dell’Etna è stata accompagnata dall’emissione di un’intensa nube eruttiva, alta almeno 5 chilometri, secondo stime dell’Ingv-Oe, che ha causato una copiosa pioggia di cenere lavica su diversi paesi e anche su Catania, provocando la ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 luglio 2021) Pioggia disua causa del risveglio del, l’Amministrazione comunale raccomanda massima prudenza a chi si sposta Questa mattina la città disi è svegliatadia causa del risveglio del, il vulcano attivo più alto d’Europa. La nuova attività delè stata accompagnata dall’emissione di un’intensa nube eruttiva, alta almeno 5 chilometri, secondo stime dell’Ingv-Oe, che ha causato una copiosa pioggia dilavica su diversi paesi e anche su, provocando la ...

