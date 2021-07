Casa, al via domande fondo perduto per affitti ridotti causa Covid (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Arriva il contributo a fondo perduto per i proprietari di Casa che riducono l’affitto all’inquilino che la detiene come abitazione principale. Il provvedimento sul “contributo affitti”, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, introduce il modello da presentare online per ottenere l’accredito del bonus a fondo perduto. La presentazione delle domande può essere effettuata dal 6 luglio al 6 settembre. Il contributo, valido per tutte le grandi città come Roma, Milano, Napoli, Palermo, e prevede il rimborso del 50% dell’ammontare ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Arriva il contributo aper i proprietari diche riducono l’affitto all’inquilino che la detiene come abitazione principale. Il provvedimento sul “contributo”, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, introduce il modello da presentare online per ottenere l’accredito del bonus a. La presentazione dellepuò essere effettuata dal 6 luglio al 6 settembre. Il contributo, valido per tutte le grandi città come Roma, Milano, Napoli, Palermo, e prevede il rimborso del 50% dell’ammontare ...

