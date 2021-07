Carrozzina rotta su volo Ryanar | disabile bloccata in vacanza

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La, che per lei è come una parte del corpo, è stata danneggiata durante ilRyanair Bari - Cagliari diventando "completamente inutilizzabile" e ora Anita Pallara, presidente di Famiglie ...

LaGazzettaWeb : Carrozzina rotta su volo Ryanar Bari-Cagliari,disabile bloccata in vacanza -

Ultime Notizie dalla rete : Carrozzina rotta

Agenzia ANSA

BARI - La carrozzina, che per lei è come una parte del corpo, è stata danneggiata durante il volo Ryanair Bari-Cagliari diventando «completamente inutilizzabile» e ora Anita Pallara, presidente di ...(ANSA) - BARI, 07 LUG - La carrozzina, che per lei è come una parte del corpo, è stata danneggiata durante il volo Ryanair Bari-Cagliari diventando "completamente inutilizzabile" e ora Anita Pallara, ...