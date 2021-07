Carolina Marconi si rasa i capelli dopo la chemio: “Non mollo mai” (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ex gieffina Carolina Marconi in video si mostra mentre si rasa a zero i capelli: “Ecco a voi la vostra pelatina“, dice, ma la battaglia contro il cancro è ancora lunga. Carolina Marconi ha deciso di parlare apertamente del cancro che la sta affliggendo e di vivere insieme ai followers sui social ogni fase della malattia e della guarigione. Così l’ex gieffina si è rasata i capelli dopo la caduta di ciocche di capelli a causa della chemioterapia. Su Instagram Carolina ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ex gieffinain video si mostra mentre sia zero i: “Ecco a voi la vostra pelatina“, dice, ma la battaglia contro il cancro è ancora lunga.ha deciso di parlare apertamente del cancro che la sta affliggendo e di vivere insieme ai followers sui social ogni fase della malattia e della guarigione. Così l’ex gieffina si èta ila caduta di ciocche dia causa dellaterapia. Su Instagram...

