Caro Porro, sono donna e detesto le quote rosa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Appena ho ricevuto questa lettera, non ho esitato un secondo e ho subito deciso di sottoporla ai commensali della Zuppa. Quelli che parlano bene direbbero che è un paradigma, opposto a quello del mainstream. Una donna, infermiera, sindacalista (Mimma Sternativo, Segretaro Fials Milano area metropolitana) che ci dice: basta con l'ideologia livellatrice della "parità", basta con la donna-panda da tutelare paternalisticamente, basta con la retorica e la guerra alla grammatica. Sì al merito, si alle persone, si al riconoscimento dello sforzo e del valore individuale. Grazie mille Mimma, è quel che pensiamo da queste parti. Nicola Porro

