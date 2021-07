Caos procure, modificate accuse per Palamara e Centofanti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Modifica del capo di imputazione per l’ex consigliere del Csm Luca Palamara, per l’imprenditore Fabrizio Centofanti, per Adele Attisani e Giancarlo Manfredonia tutti imputati a Perugia. La modifica della contestazione arriva alla vigilia della nuova udienza che si celebrerà domani mattina davanti al gup Piercarlo Frabotta chiamato nelle prossime settimane a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. I pm Gemma Miliani e Mario Formisano della procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, dopo le dichiarazioni rese ai magistrati da Centofanti, che dovrebbe definire la sua posizione con un patteggiamento, contestano, tra le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Modifica del capo di imputazione per l’ex consigliere del Csm Luca, per l’imprenditore Fabrizio, per Adele Attisani e Giancarlo Manfredonia tutti imputati a Perugia. La modifica della contestazione arriva alla vigilia della nuova udienza che si celebrerà domani mattina davanti al gup Piercarlo Frabotta chiamato nelle prossime settimane a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. I pm Gemma Miliani e Mario Formisano della procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, dopo le dichiarazioni rese ai magistrati da, che dovrebbe definire la sua posizione con un patteggiamento, contestano, tra le ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos procure Caos Procure: Palamara, "No a ipocrisie, serve operazione di verità' 'E' piuttosto singolare che il gruppo di Autonomia e Indipendenza solo ora, dopo aver partecipato alla mia estromissione dall'Anm con un processo lampo, chieda improvvisamente la mia collaborazione ...

CAOS GIUSTIZIA/ Martelli: è l'Anm che minaccia i giudici, non i referendum ... che perso ogni altro requisito d'identità vuole conservare quello di partito delle procure. Alla nutrita rappresentanza parlamentare del M5s potrebbero aggiungersi anche i dem? Vista la sua mancanza ...

