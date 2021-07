Cannes 2021 | Spike Lee | Mi auguro che i neri smettano di essere braccati come animali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cannes 2021

Annette, un'esplosione di bellezza da guardare e ascoltare. Il 74esimo Festival diapre con il primo film in lingua inglese di Leos Carax, un inno a tutte le forme di spettacolo ma anche il ritratto oscuro dell'industria dello spettacolo coi flash, la caccia mediatica, l'...Parata di star sul red carpet di. Un tappeto rosso stellatissimo, come non se ne vedevano da un po'. Riparte il tourbillon del cinema, delle dive, degli abiti da sogno, con la cerimonia di apertura che fa pregustare un ...Ci sono tutti sul red carpet d'apertura a Cannes. Jodie Foster, il presidente della giuria Spike Lee e gli interpreti del film di Leos Carax 'Annette'; Marion Cotillard e Adam Driver. Un'apertura sott ...Casco ben allacciato sulla testa, in sella alla sua mountain bike, Spike Lee gironzola per la Croisette e si concede qualche selfie. In effetti di motivi ...