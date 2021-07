Cannes 2021 | il red carpet della 74esima edizione del Festival del cinema

(Di mercoledì 7 luglio 2021) tra eleganza, glamour e stravaganze Si è aperta con il consueto redladeldeldi, il primo nell’erapandemia. Lo scorso anno, infatti, per timore dei contagi, la 73°è stata cancellata. La kermesse, quest’anno, durerà 15 giorni e si chiuderà il prossimo 21 luglio. Per la prima volta in assoluto, nella storia del, a presiedere la giuria è una persona di colore, si tratta del regista americano Spike Lee, che ha sfilato sul tappeto rosso, indossando un abito fucsia e le ...

Advertising

SkyTG24 : Cannes, conferenza esplosiva di Spike Lee: 'Putin e Bolsonaro? Due gangster' - vogue_italia : Iris Berben, Andie MacDowell e Helen Mirren sul red carpet della Cerimonia di Apertura di Cannes 2021. Ecco tutte l… - ANSA_Lifestyle : #Almodovar che ricorda la #Carrà: 'Sono affranto, ho perso un'amica che adoravo', #JodieFoster che attraversa la s… - claudioc : Lo sguardo di Andie #MacDowell alla prima di #Annette, il primo giorno al festival di Cannes - dangelo_fran : #Cannes2021 è il nuovo Hunger Games. Il mio resoconto su @RollingStoneita #cinema #festival #tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Cannes 2021

"Come faremo domenica 11 luglio: la finale con l'Italia è praticamente in contemporanea con la premiere di Tre Piani di Nanni Moretti?", ha detto all'ANSA il direttore dipreoccupato di ...Jean Paul Gaultier Ieri sera Bella Hadid ha incantato tutti in occasione della cerimonia d'apertura del Festival del Cinema di. La modella è ritornata sul red carpet che nel 2016 le ha regalato la fama in tutto il mondo e l'ha fatto con un vestito da sogno firmato Jean Paul Gaultier . Si tratta di un abito a ...Roma, 7 lug. (askanews) - Sul primo red carpet del 74esimo festival di Cannes tornano a sfilare le star e la pandemia sembra un ricordo lontano, ...(ANSA) - CANNES, 07 LUG - "We are here", noi siamo qui è stato il leit motiv un po' da 'sopravvissuti' con cui il delegato generale del festival di Cannes Thierry Fremaux e il presidente Pierre ...