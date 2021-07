(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il tenero cucciolone protagonista di questoè dir poco adorabile: ildorme sotto le coperte e luidi svegliarlo con dolcezza. Si avvicina delicatamente al ragazzo e poggia una zampa sul suo petto, poi lo annusa delicatamente ma niente: il suo caronon vuole saperne di alzarsi dal letto. Ma come fare a resistere a tanta dolcezza? Guarda tutti idivertentisi tiene in forma facendo stretchingOgni occasione è buona per fare un po' di esercizio. Lo sa ...Incontro ravvicinato tra un cucciolo ed un pappagallo ...

Advertising

statodelsud : Cane dolcissimo tenta di svegliare il padrone | video - Pino__Merola : Cane dolcissimo tenta di svegliare il padrone | video - Davide70405052 : RT @francycognato: PIERRE è un cane dolcissimo sempre pronto a dare baci. Starebbe ore a farsi coccolare e sopporta con grande tristezza la… - Nicola82367993 : RT @zampa_qua: STRAURGENTE?ADOZIONE ???????????3475345798 STELLINA TI STA ASPETTANDO??una cane dolcissimo , compatibile con i suoi simili anch… - GraziaMarocco : RT @zampa_qua: STRAURGENTE?ADOZIONE ???????????3475345798 STELLINA TI STA ASPETTANDO??una cane dolcissimo , compatibile con i suoi simili anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Cane dolcissimo

Triesteprima.it

Stiamo parlando di uncerbiatto. L'animale era finito in un lago ed aveva delle palesi ... si è meravigliato di vedere che ilsi era lanciato in acqua per aiutare il cucciolo di cervo. ...Clifford diventa un film. Il celebre 'Big Red Dog' amato da grandi e piccoli sbarcherà nelle sale a settembre. Ad annunciarlo è stata la Paramount che ha presentato in anteprima il trailer ufficial. ...I pet dell'associazione Cagnolini in adozione Zampa nel Cuore Italia che cercano famiglia a Trieste (e non solo) sono tantissimi e non vedono l'ora di conoscerti: ecco le storie di Camilla, Darianna e ...Emma Marrone torna sui social proprio nel giorno dedicato alla giornata internazionale del bacio per ricordare il suo Gaetano.