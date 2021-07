“Cancro ai tuoi figli…”. Choc durante Italia-Spagna, la moglie del calciatore denuncia tutto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Semifinale Italia-Spagna, la moglie del calciatore della Nazionale spagnola inondata di insulti. Lasciano senza parole i commenti a cui Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha dovuto fare fronte dopo il gol dell’1-1 che ha portato Italia e Spagna ai calci di rigore. Insulti che hanno toccato da vicino non solo la modella e influencer, ma anche l’intera famiglia, quindi anche i figli della coppia. Alvaro Morata e Alice Campello si sposano nel 2017 a Venezia. Un anno dopo la famiglia dell’attaccante della Juventus inizia ad allargarsi, infatti nel 2018 nascono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Semifinale, ladeldella Nazionale spagnola inondata di insulti. Lasciano senza parole i commenti a cui Alice Campello,di Alvaro Morata, ha dovuto fare fronte dopo il gol dell’1-1 che ha portatoai calci di rigore. Insulti che hanno toccato da vicino non solo la modella e influencer, ma anche l’intera famiglia, quindi anche i figli della coppia. Alvaro Morata e Alice Campello si sposano nel 2017 a Venezia. Un anno dopo la famiglia dell’attaccante della Juventus inizia ad allargarsi, infatti nel 2018 nascono ...

mister_mister_w : RT @tinapica88: Vengo a casa tua e ti brucio in diretta. Auguro ai tuoi figli di avere il cancro. Ma prendetele ste merde che rovinano il… - Vik241076 : RT @tinapica88: Vengo a casa tua e ti brucio in diretta. Auguro ai tuoi figli di avere il cancro. Ma prendetele ste merde che rovinano il… - tinapica88 : Vengo a casa tua e ti brucio in diretta. Auguro ai tuoi figli di avere il cancro. Ma prendetele ste merde che rovinano il calcio. #Morata - MaurizioTrasat1 : INDECENTI E OBBROBRIOSE ad Alice Campello (la moglie di Morata) e gli insulti choc dopo il gol in Italia-Spagna: «I… - infoitsport : Alice Campello (la moglie di Morata) e gli insulti choc dopo il gol in Italia-Spagna: «I tuoi figli hanno il cancro» -