Campania | il bollettino Covid | i positivi sono 208 | il tasso sale al 2 | 4%

(Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a positvi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi208 a fronte di 8.399 tamponi molecolari processati. Si registrano 2 decessi negli ultimi due giorni, a cui se ne aggiunge uno morto in precedenza ma registrato ieri. Non comunicato il numero dei guariti. La situazione posti letto: 17 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 18); 218 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 211). Ildi ieri L'articolo ilNapolista.

