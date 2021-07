Campagna anti mafia a Viterbo: cosa ha detto il procuratore De Raho (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una Campagna di sensibilizzazione contro l’omertà e un monitoraggio contro il rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto imprenditoriale, a causa della crisi economica innescata dal Covid. Sono le due strade maestre del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho al Comune di Viterbo nel corso del consiglio straordinario dedicato alla criminalità organizzata a seguito delle indagini su una associazione di stampo mafioso operativa sul territorio e all’ultima relazione della Direzione distrettuale antimafia. Il focus della ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Unadi sensibilizzazione contro l’omertà e un monitoraggio contro il rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto imprenditoriale, a causa della crisi economica innescata dal Covid. Sono le due strade maestre delnazionaleFederico Cafiero Deal Comune dinel corso del consiglio straordinario dedicato alla criminalità organizzata a seguito delle indagini su una associazione di stampo mafioso operativa sul territorio e all’ultima relazione della Direzione distrettuale. Il focus della ...

