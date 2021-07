Camorra: confiscati per oltre 10 milioni ad imprenditore di origini campane residente nel pistoiese (Di mercoledì 7 luglio 2021) Confisca nei confronti di un imprenditore operante nei settori immobiliare e turistico-alberghiero, di origini campane ma residente a Montecatini Terme La Direzione Investigativa Antimafia, a completamento di attività coordinata dalla DDA di Firenze, ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca di beni nei confronti di un imprenditore di origini campane ma residente a Montecatini Terme (PT) ed operante nei settori immobiliare e turistico-alberghiero. Il provvedimento ablativo emesso dal Tribunale di Firenze conferma, a distanza di un anno, il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Confisca nei confronti di unoperante nei settori immobiliare e turistico-alberghiero, dimaa Montecatini Terme La Direzione Investigativa Antimafia, a completamento di attività coordinata dalla DDA di Firenze, ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca di beni nei confronti di undimaa Montecatini Terme (PT) ed operante nei settori immobiliare e turistico-alberghiero. Il provvedimento ablativo emesso dal Tribunale di Firenze conferma, a distanza di un anno, il ...

