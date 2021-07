Caldo: oggi Bari torna con il bollino giallo, zone della Puglia verso i quaranta gradi Bollettino delle ondate di calore (Di mercoledì 7 luglio 2021) Bollettino delle ondate di calore. Citta’ 06/07/2021 07/07/2021 08/07/2021 .ANCONA .Bari .BOLOGNA .BOLZANO .BRESCIA .CAGLIARI .CAMPOBASSO .CATANIA .CIVITAVECCHIA .FIRENZE .FROSINONE .GENOVA .LATINA .MESSINA .MILANO .NAPOLI .PALERMO .PERUGIA .PESCARA .REGGIO CALABRIA .RIETI .ROMA .TORINO .TRIESTE .VENEZIA .VERONA .VITERBO L'articolo Caldo: oggi Bari ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 7 luglio 2021)di. Citta’ 06/07/2021 07/07/2021 08/07/2021 .ANCONA ..BOLOGNA .BOLZANO .BRESCIA .CAGLIARI .CAMPOBASSO .CATANIA .CIVITAVECCHIA .FIRENZE .FROSINONE .GENOVA .LATINA .MESSINA .MILANO .NAPOLI .PALERMO .PERUGIA .PESCARA .REGGIO CALABRIA .RIETI .ROMA .TORINO .TRIESTE .VENEZIA .VERONA .VITERBO L'articolo...

Ultime Notizie dalla rete : Caldo oggi Referendum giustizia, sveglia al Parlamento ... il Parlamento europeo chiede la revoca dei brevetti In una risoluzione adottata oggi con 355 voti ... L'iceberg più grande del mondo non è colpa del mare più caldo Laggiù, oltre la punta estrema dell'...

Precauzioni e consigli sicuri per affrontare l'ipertensione col caldo estivo In ogni caso, esistono precauzioni e consigli sicuri per affrontare l'ipertensione col caldo estivo consigliati da medici esperti. OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI Fast Lifting, la crema innovativa che ...

Meteo POTENZA 7/07/2021: sole e caldo oggi e nei prossimi giorni iL Meteo File e disagi, asfalto rovente sulla Porrettana Asfalto doppiamente rovente sulla Porrettana dove all’effetto del caldo estivo si somma quello delle code e dei rallentamenti ormai ordinari. Con in più, da alcuni giorni i cantieri definiti ‘saltuari ...

Campania, Protezione Civile lancia l'allerta meteo: in arrivo nuove ondate di calore (Tutto Napoli) Su altri giornali Caldo africano e afa per diversi giorni anche in Abruzzo con punte prossime ai 40 gradi. «L’anticiclone nord africano», dice Mazzoleni, «tornerà a rinforzarsi nei ...

