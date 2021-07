Calciomercato – Sergio Ramos | visite mediche con il Psg | News

Advertising

Cucciolina96251 : RT @davidecurrenti: Visite mediche completate. A breve l'annuncio ufficiale del #Psg. Sergio Ramos sarà un nuovo giocatore dei parigini. #t… - pazzodicalcio : RT @NMercato24: PSG, visite mediche e firma per Sergio Ramos. A breve l'ufficialità. #Calciomercato #7luglio - NMercato24 : PSG, visite mediche e firma per Sergio Ramos. A breve l'ufficialità. #Calciomercato #7luglio - calciomercato_m : MERCATO - Sergio Ramos, visite mediche con il PSG - davidecurrenti : Visite mediche completate. A breve l'annuncio ufficiale del #Psg. Sergio Ramos sarà un nuovo giocatore dei parigini… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sergio

Fantacalcio ®

Ho visto l'interesse perOliveira, Guedes e Corona e poi la fine di questa storia. Non ho i dettagli sufficienti per commentare questa vicenda. Gattuso però ha portato dei fatti, perché non ha ...Anche per questa finestra disembra che Koulibaly sia destinato a rimanere al Napoli: ...risposta negativa al Psg o se lo stesso club transalpino abbia scelto di virare suRamos a ...La situazione di Griezmann al Barcellona rimane in bilico. L'attaccante ha un contratto fino al 2024 ma rimane nel mirino di Inter e Juventus ...Ormai non ci sono più dubbi: Sergio Ramos vestirà la maglia del Paris Saint-Germain. L'ex capitano del Real Madrid, come mostra un video girato poco fa da El Chiringuito, è in partenza per la capitale ...