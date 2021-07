Calciomercato Napoli, piace Grillitsch ma senza follie: l’offerta azzurra (Di mercoledì 7 luglio 2021) Calciomercato Napoli: per il centrocampo gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Grillitsch, ma l’Hoffenheim chiede 18 milioni. Cifra che Giuntoli vuole abbassare Il Napoli sonda il terreno del mercato alla ricerca dell’occasione giusta per migliorare il centrocampo. Tra queste potrebbe esserci un nome che porta in Bundesliga. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Florian Grillitsch, protagonista all’Europeo con l’Austria. Il calciatore è in scadenza il prossimo anno con l’Hoffenheim che però chiede 15-18 milioni per cederlo. Cifra troppo elevata ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021): per il centrocampo gli azzurri avrebbero messo gli occhi su, ma l’Hoffenheim chiede 18 milioni. Cifra che Giuntoli vuole abbassare Ilsonda il terreno del mercato alla ricerca dell’occasione giusta per migliorare il centrocampo. Tra queste potrebbe esserci un nome che porta in Bundesliga. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Florian, protagonista all’Europeo con l’Austria. Il calciatore è in scadenza il prossimo anno con l’Hoffenheim che però chiede 15-18 milioni per cederlo. Cifra troppo elevata ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, rinnovo del contratto di Di Lorenzo - DiMarzio : #Napoli, #Spalletti blocca la cessione di #Ounas ?? - DiMarzio : #Napoli, non è esclusa una ripresa delle trattative per trattenere #Maksimovic - cn1926it : #Petagna, per il momento l’attaccante non lascerà #Napoli - cmdotcom : #Mauro critica #Sarri: 'La forza della #Juve è festeggiare con sobrietà. Ma lui è abituato a #Roma e #Napoli...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, piace Grillitsch ma senza follie: l'offerta azzurra Calciomercato Napoli: per il centrocampo gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Grillitsch, ma l'Hoffenheim chiede 18 milioni. Cifra che Giuntoli vuole abbassare Il Napoli sonda il terreno del ...

Roma, spunta Alioski sulla fascia La Roma è già in contatto con l'entourage del giocatore, seguito anche dal Napoli . Alioski rappresenterebbe un jolly per la fascia visto che può giocare anche in posizione più avanzata e andrebbe a ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - Per la fascia sinistra torna d'attualità il nome di Cucurella NapoliToday Calciomercato Napoli, piace Grillitsch ma senza follie: l’offerta azzurra Calciomercato Napoli: per il centrocampo gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Grillitsch, ma l’Hoffenheim chiede 18 milioni. Cifra che Giuntoli vuole abbassare Il Napoli sonda il terreno del ...

Calciomercato Roma, Mou sfida Spalletti e Milan | Colpaccio a zero Calciomercato Roma, Mourinho sfida il Milan e l’ex tecnico Spalletti per potenziare la sua squadra: possibile colpaccio a parametro zero. Mou ©. Nuova idea per la c ...

: per il centrocampo gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Grillitsch, ma l'Hoffenheim chiede 18 milioni. Cifra che Giuntoli vuole abbassare Ilsonda il terreno del ...La Roma è già in contatto con l'entourage del giocatore, seguito anche dal. Alioski rappresenterebbe un jolly per la fascia visto che può giocare anche in posizione più avanzata e andrebbe a ...Calciomercato Napoli: per il centrocampo gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Grillitsch, ma l’Hoffenheim chiede 18 milioni. Cifra che Giuntoli vuole abbassare Il Napoli sonda il terreno del ...Calciomercato Roma, Mourinho sfida il Milan e l’ex tecnico Spalletti per potenziare la sua squadra: possibile colpaccio a parametro zero. Mou ©. Nuova idea per la c ...