Calciomercato Milan | Tonali in sede per firmare il nuovo contratto

Il centrocampista rossonero Sandro Tonali è arrivato a Casa Milan per firmare il nuovo contratto che lo legherà al Diavolo Ci siamo, ancora pochi minuti e poi Sandro Tonali sarà definitivamente un giocatore rossonero. Dopo una trattativa estenuante con il Brescia di Cellino, l'accordo tra le parti è stato raggiunto: il giovane centrocampista classe 2000, come riportato da Calciomercato.com, ha fatto arrivo pochi minuti fa a Casa Milan. Firma sul contratto, dopodiché sarà un nuovo acquisto del Diavolo, a tutti gli ...

