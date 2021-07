Calciomercato Milan – Dal Paraguay | rossoneri vicinissimi a Hugo Cuenca

Advertising

DiMarzio : #Milan, domani la firma di #Tonali - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FATTA PER IL RITORNO DI SANDRO TONALI AL MILAN Olzer al Brescia, nei prossimi giorni le firme… - Gazzetta_it : Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre - Milan_eBasta : Dal Paraguay: il Milan sta chiudendo l'acquisto del 16enne Hugo Cuenca - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

L'obiettivo del centrocampista ivoriano è strappare il rinnovo a non meno di 5,5 milioni annui mentre l'ultima offerta delè ferma a quota 4 più bonus.potevi essere più presente in Nazionale: Locatelli, Pessina, Donnarumma, tutti di scuola, ma che hanno avuto la sfortuna di non avere una società capace di tenerli, che amarezza... ...La Roma sarebbe già in contatto con l’entourage del calciatore, anche se c’è da battere la concorrenza di Milan e Napoli, che hanno già messo gli occhi addosso sull’esterno sinistro che si è messo in ...Il Bologna, infatti, per cedere il proprio talento, chiede 20 milioni di euro, somma che gli "Spurs" sembrano pronti a mettere sul piatto. Per il classe 1998, sondato anche dal Milan, è arrivato il ...