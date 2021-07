Calciomercato Inter, apertura dell’Arsenal per Bellerin: i dettagli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Calciomercato Inter: importante apertura dell’Arsenal per Hector Bellerin, tra i papabili sostituto di Hakimi in casa nerazzurra Con l’ufficialità di Hakimi al PSG, in casa Inter si è aperta la caccia al suo successore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è da segnalare un’importante aggiornamento per uno degli obiettivi di nerazzurri per la fascia: Hector Bellerin. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L’Arsenal intende esplorare il mercato fino all’ultimo per trovare un compratore. Nell’attesa, però, ha aperto alla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021): importanteper Hector, tra i papabili sostituto di Hakimi in casa nerazzurra Con l’ufficialità di Hakimi al PSG, in casasi è aperta la caccia al suo successore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è da segnalare un’importante aggiornamento per uno degli obiettivi di nerazzurri per la fascia: Hector. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L’Arsenal intende esplorare il mercato fino all’ultimo per trovare un compratore. Nell’attesa, però, ha aperto alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter L'Inter è pronta a chiudere per un terzino E il nome più caldo per cui l'Inter è pronto a chiudere è Hector Bellerin per cui l'Arsenal ha aperto a un prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a 20 milioni.

Calciomercato Inter, apertura dell’Arsenal per Bellerin: i dettagli Con l’ufficialità di Hakimi al PSG, in casa Inter si è aperta la caccia al suo successore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è da segnalare un’importante aggiornamento per uno degli obiettivi di ...

