Calciomercato Cagliari, si allontana Sottil: la mossa della Fiorentina (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’esterno Riccardo Sottil riscattato dalla Fiorentina si allontana dal ritornare a Cagliari: vicino il rinnovo con la viola Dopo essere stato riscattato dal Cagliari, la Fiorentina ha esercitato il diritto di controriscatto per Riccardo Sottil: l’esterno era stato nuovamente ai rossoblù che lo avrebbero riaccolto in prestito, ma al momento l’ipotesi è lontana. Come riportato da FirenzeViola la Fiorentina e Sottil stanno trattando il rinnovo di contratto per blindare il giocatore: la base dell’operazione prevede un raddoppio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’esterno Riccardoriscattato dallasidal ritornare a: vicino il rinnovo con la viola Dopo essere stato riscattato dal, laha esercitato il diritto di controriscatto per Riccardo: l’esterno era stato nuovamente ai rossoblù che lo avrebbero riaccolto in prestito, ma al momento l’ipotesi è lontana. Come riportato da FirenzeViola lastanno trattando il rinnovo di contratto per blindare il giocatore: la base dell’operazione prevede un raddoppio ...

Calciomercato Empoli, vicino l'arrivo di Vicario. Accordo raggiunto con i toscani Cagliari e Empoli hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Guglielmo Vicario in Toscana. Salta lo scambio con Ghiglione Guglielmo Vicario si prepara a salutare il Cagliari e ad approdare all'Empoli, pronto ad accoglierlo a braccia aperte, garantendogli spazio, continuità e crescita. Secondo quanto riferito da L'Unione Sarda i due club avrebbero ormai chiuso la ...

Calciomercato Cagliari, Capozucca 'conferma' Galdames Corriere dello Sport Cagliari, terminato il primo allenamento. Ecco le ultime da Asseminello Facce sorridenti, visi abbronzati, per tutti la voglia di ricominciare: il Cagliari si è radunato oggi al Centro sportivo di Assemini per dare il via alla nuova stagione 2021-22. La giornata è ...

