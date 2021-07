Calcio, Valentina Vezzali loda gli azzurri agli Europei 2021: “Questa è una squadra, grazie per avercelo ricordato!” (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini continua l’avventura a Wembley e domenica 11 luglio si giocherà la Finale degli Europei 2021 di Calcio contro una tra Inghilterra e Danimarca che si giocheranno sempre sul rettangolo verde britannico stasera l’altro pass per l’atto conclusivo. Un successo sofferto per gli azzurri, passati in vantaggio con un gol di Federico Chiesa e ripresi da una realizzazione sul finire dei tempi regolamentari di Alvaro Morata. Nei supplementari i calciatori del Bel Paese hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, decisamente più in difficoltà dal punto di vista fisico ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Nazionale italiana didi Roberto Mancini continua l’avventura a Wembley e domenica 11 luglio si giocherà la Finale deglidicontro una tra Inghilterra e Danimarca che si giocheranno sempre sul rettangolo verde britannico stasera l’altro pass per l’atto conclusivo. Un successo sofferto per gli, passati in vantaggio con un gol di Federico Chiesa e ripresi da una realizzazione sul finire dei tempi regolamentari di Alvaro Morata. Nei supplementari i calciatori del Bel Paese hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, decisamente più in difficoltà dal punto di vista fisico ...

