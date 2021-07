Calcio, Gerard Piqué accusa: “Italia avvantaggiata, ha iniziato per prima a calciare i rigori” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Bisogna saper perdere e bisogna saper vincere”: con queste parole si era espresso in conferenza stampa il CT della Spagna Luis Enrique al termine del match contro l’Italia, valido per le semifinali degli Europei 2021 di Calcio. La lotteria dei rigori ha sorriso agli azzurri, più freddi degli iberici dal dischetto e premiati dalla realizzazione decisiva di Jorginho, susseguente all’errore di Alvaro Morata. Ebbene, non tutti hanno accettato l’esito del campo. E’ il caso di Gerard Piqué, difensore spagnolo del Barcellona, amareggiato per la sconfitta della sua nazionale. Il centrale del Barça ha polemizzato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Bisogna saper perdere e bisogna saper vincere”: con queste parole si era espresso in conferenza stampa il CT della Spagna Luis Enrique al termine del match contro l’, valido per le semifinali degli Europei 2021 di. La lotteria deiha sorriso agli azzurri, più freddi degli iberici dal dischetto e premiati dalla realizzazione decisiva di Jorginho, susseguente all’errore di Alvaro Morata. Ebbene, non tutti hanno accettato l’esito del campo. E’ il caso di, difensore spagnolo del Barcellona, amareggiato per la sconfitta della sua nazionale. Il centrale del Barça ha polemizzato ...

