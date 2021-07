Calcio, Coppa America 2021: l’Argentina raggiunge il Brasile in finale, Colombia sconfitta ai rigori (Di mercoledì 7 luglio 2021) La finale della Coppa America 2021 sarà Brasile-Argentina. Le due nazionali più importanti del Sud America si incroceranno per la terza volta nell’ultimo atto della competizione. La Selecao aveva piegato il Perù con un gol di Paquetà, mentre nella notte l’Albiceleste ha avuto bisogno dei calci di rigore per superare la Colombia dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Una semifinale bellissima quella tra Argentina e Colombia ricca di emozioni e grandi occasioni. La squadra di Scaloni parte fortissimo e trova il vantaggio dopo appena sette ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladellasarà-Argentina. Le due nazionali più importanti del Sudsi incroceranno per la terza volta nell’ultimo atto della competizione. La Selecao aveva piegato il Perù con un gol di Paquetà, mentre nella notte l’Albiceleste ha avuto bisogno dei calci di rigore per superare ladopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Una semibellissima quella tra Argentina ericca di emozioni e grandi occasioni. La squadra di Scaloni parte fortissimo e trova il vantaggio dopo appena sette ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Messi e Lautaro non sbagliano. L'Argentina doma la Colombia e va in finale contro il Brasile #copaamerica - Gazzetta_it : Messi e Lautaro non sbagliano. L'Argentina doma la Colombia e va in finale contro il Brasile #copaamerica - KodakChief : @Vivo_Azzurro @azzurri @Azzurri_AR Al diavolo l'Italia, non puoi vincere nemmeno con l'aiuto degli arbitri, sarai s… - nyllover : E comunque, cara @RaiSport, 'it's coming home' si riferisce alla coppa, non al calcio dopo il covid ???????… - max_blue : @MomblanOfficial @3gerardpique @EURO2020 @CopaAmerica Dopo aver distrutto la Coppa Davis, evidentemente, palesa le… -