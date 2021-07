Cagliari, i giocatori si sono ritrovati dopo le vacanze – VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) Per il Cagliari è arrivato il momento di tuffarsi nel ritiro pre-campionato. Super incontro ad Asseminello Ora che le vacanze sono terminate, per i rossoblù e per Leonardo Semplici è arrivato il momento di tuffarsi nel duro lavoro in modo da arrivare pronti e carichi all’inizio del nuovo campionato. Sarà fondamentale non ripetere gli errori del passato, sarà fondamentale tenere sempre a mente cosa significa essere squadra, il vero segreto che ha permesso al Cagliari di tenere duro, combattere e raggiungere la tanto agognata salvezza. Il Cagliari Calcio, tramite i suoi canali ufficiali, ha pubblicato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Per ilè arrivato il momento di tuffarsi nel ritiro pre-campionato. Super incontro ad Asseminello Ora che leterminate, per i rossoblù e per Leonardo Semplici è arrivato il momento di tuffarsi nel duro lavoro in modo da arrivare pronti e carichi all’inizio del nuovo campionato. Sarà fondamentale non ripetere gli errori del passato, sarà fondamentale tenere sempre a mente cosa significa essere squadra, il vero segreto che ha permesso aldi tenere duro, combattere e raggiungere la tanto agognata salvezza. IlCalcio, tramite i suoi canali ufficiali, ha pubblicato ...

Stefano_Casti : @AceccKramer Mancini è partito da una idea di calcio. Barella lo ha convocato al primo anno di serie A quando gioca… - rizzia0 : Davide bella persona che ci tiene al milan,ricordo ancora fosse per tantissimi l' avrebbero spedito al cagliari??,ve… - AnsaSardegna : Cagliari, raduno ad Assemini tra tamponi e vaccini. Con Semplici 25 giocatori, ritiro dal 12 a Pejo in Trentino… - ansacalciosport : Cagliari, raduno ad Assemini tra tamponi e vaccini. Con Semplici 25 giocatori, ritiro dal 12 a Pejo in Trentino |… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Cagliari, raduno ad Assemini tra tamponi e vaccini Con Semplici 25 giocatori, ritiro dal 12 a Pejo in Trentino -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari giocatori Cagliari, i giocatori si sono ritrovati dopo le vacanze Per il Cagliari è arrivato il momento di tuffarsi nel ritiro pre - campionato. Super incontro ad Asseminello Ora che le vacanze sono terminate, per i rossoblù e per Leonardo Semplici è arrivato il momento di ...

Cagliari, i giocatori si sono ritrovati dopo le vacanze - VIDEO Calcio News 24 Simone Pinna, la sua prossima destinazione potrebbe essere il Cittadella Simone Pinna, dopo la stagione all’Ascoli, sarebbe stato richiesto dal Cittadella. Dal Cagliari il silenzio e nessuna convocazione per il ritiro Tra i tanti giocatori del Cagliari che ancora attendono ...

Calciomercato Cagliari: Galdames giocatore che piace In casa Cagliari continuano i sondaggi di mercato alla ricerca di giocatori che possano arrivare alla corte del tecnico Leonardo ...

