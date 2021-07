Brumotti ringrazia l’ex fidanzata | “Mi ha insegnato a stare al mondo”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 7 luglio 2021) News Chi è la donna che ha cambiato la vita del biker e inviato di Striscia la notizia nonché conduttore di Paperissima Sprint Estate Pubblicato su 7 Luglio 2021 Nella vita privata di Vittorioc’è stata una donna speciale che ha cambiato la sua esistenza. No, non stiamo parlando di Giorgia Palmas, alla quale lo sportivo è stato legato per ben cinque anni. Il biker e inviato di Striscia la notizia ha pubblicamentetoRoberta Armani. Vittorioe la nipote di Re Giorgio si sono amati dal 2009 al 2011. Un amore importante, che ha lasciato il segno in ...