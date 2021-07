Britney Spears sempre più sola: la mollano l'avvocato e il manager (Di mercoledì 7 luglio 2021) Samuel Ingham III, il legale di Britney Spears ha chiesto di dimettersi. L'avvocato rappresenta la star sin dal 2008, da quando è sotto la tutela del padre Jamie, ma dopo l'ultima deposizione della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 luglio 2021) Samuel Ingham III, il legale diha chiesto di dimettersi. L'rappresenta la star sin dal 2008, da quando è sotto la tutela del padre Jamie, ma dopo l'ultima deposizione della ...

Advertising

lauxgm : acaba de pasar un taxista con Britney Spears al máximo esq jajsjsjsjsjsj - felixfukuda : Essere un po’ Ambra Angiolini ed un po’ Britney Spears. E non scherzo, volevo davvero esserlo. - BITCHYFit : Britney Spears, racconto horror di un'amica: 'Il padre la minacciava e offendeva davanti a me' *… - infoitinterno : Britney Spears e lo scotto devastante di un successo immeritato - btsmyikigai : RT @lukedeso: Solo una come Raffaella Carrà poteva avere Britney Spears in una sua trasmissione per più di mezz’ora e nel mentre scambiarci… -