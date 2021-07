Britney Spears | l’avvocato lascia l’incarico

(Di mercoledì 7 luglio 2021)dinominato dal tribunale, Samuel Ingham, ha chiesto di dimettersi dal suo ruolo. Ingham ha rappresentato la cantante fin da quando è stata posta sotto la tutela paterna nel 2008. Ma in una dichiarazione pubblica al tribunale il mese scorso in cui laha definito “abusante” la tutela paterna e di essere “traumatizzata”, la cantante ha anche detto che il suo avvocato l’aveva scoraggiata dal parlare. L’annuncio delle dimissioni di Ingham è arrivato dopo che anche il manager dellal’ha mollata. Nessuno ha spiegato le ragioni delle dimissioni, che però sono arrivate a ...

Samuel Ingham III, il legale di Britney Spears ha chiesto di dimettersi. L'avvocato rappresenta la star sin dal 2008, da quando è sotto la tutela del padre Jamie, ma dopo l'ultima deposizione della sua assistita ha chiesto di poter ... Courtney Love ha deciso di omaggiare la collega Britney Spears con un video pubblicato su Instagram in cui canta una sua versione chitarra e voce di ' Lucky ', secondo singolo estratto dall'album 'Oops!... I Did It Again' del 2000. Durante l'... L'avvocato di Britney Spears nominato dal tribunale, Samuel Ingham, ha chiesto di dimettersi dal suo ruolo. Ingham ha rappresentato la cantante fin da quando è stata posta sotto la tutela paterna nel ...