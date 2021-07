Brave and beautiful, anticipazioni: Bulent verrà scoperto? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Suhan ha rifiutato le nozze con il suo fidanzato Bulent e Cesur ha assistito alla scena umiliando l’uomo. Dopo quanto accaduto, Bulent ha bevuto qualche bicchiere di troppo per poi recarsi presso la proprietà di Cesur e appiccare un incendio senza sapere che in casa era presente pure Tahsin. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Brave and beautiful per la puntata di domani giovedì 8 luglio 2021. Tahsin era andato a parlare con Cesur e i due si ritroveranno ad affrontare l’incendio insieme. Toccherà proprio al misterioso ed affascinante Cesur salvare la vita al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 luglio 2021) Suhan ha rifiutato le nozze con il suo fidanzatoe Cesur ha assistito alla scena umiliando l’uomo. Dopo quanto accaduto,ha bevuto qualche bicchiere di troppo per poi recarsi presso la proprietà di Cesur e appiccare un incendio senza sapere che in casa era presente pure Tahsin. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con lediandper la puntata di domani giovedì 8 luglio 2021. Tahsin era andato a parlare con Cesur e i due si ritroveranno ad affrontare l’incendio insieme. Toccherà proprio al misterioso ed affascinante Cesur salvare la vita al ...

