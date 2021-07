Borsa: Asia in calo su timori per il covid, Europa verso rialzo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Borse di Asia e Pacifico in calo in seguito alla contrazione degli indici azionari statunitensi, con lo S&P 500 che interrompe la serie positiva di 7 sedute e sui timori di un nuovo colpo di coda ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Borse die Pacifico inin seguito alla contrazione degli indici azionari statunitensi, con lo S&P 500 che interrompe la serie positiva di 7 sedute e suidi un nuovo colpo di coda ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia in calo su timori per il covid, Europa verso rialzo: Deboli i future Usa, tra macro previsioni economic… - ansa_economia : Borsa: Asia contrastata, giù ordini Germania, Tokyo +0,16%. Sprint greggio con stallo Opec e metalli,futures Europa… - fisco24_info : Borsa: Asia contrastata, giù ordini Germania, Tokyo +0,16%: Sprint greggio con stallo Opec e metalli,futures Europa… - fisco24_info : Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a petrolio e virus: In calo Tokyo (-0,64%), lo yen stabile sul dollaro - ansa_economia : Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a petrolio e virus. In calo Tokyo (-0,64%), lo yen stabile sul dollaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia in calo su timori per il covid, Europa verso rialzo Borse di Asia e Pacifico in calo in seguito alla contrazione degli indici azionari statunitensi, con lo S&P 500 che interrompe la serie positiva di 7 sedute e sui timori di un nuovo colpo di coda della ...

Asia - Pacific contrastata. A Tokyo Nikkei 225 perde lo 0,96% Il risultato è una flessione intorno allo 0,60% per l'indice Msci Asia - Pacific, Giappone escluso. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei ...

Borsa: Asia contrastata, giù ordini Germania, Tokyo +0,16% ANSA Nuova Europa Borsa: Asia in calo su timori per il covid, Europa verso rialzo Borse di Asia e Pacifico in calo in seguito alla contrazione degli indici azionari statunitensi, con lo S&P 500 che interrompe la serie positiva di 7 sedute e sui timori di un nuovo colpo di coda dell ...

Asia-Pacific contrastata. A Tokyo Nikkei 225 perde lo 0,96% Dopo un avvio d'ottava a due velocità per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi dello 0,17% martedì), rimasta chiusa lunedì per il lungo weekend de ...

Borse die Pacifico in calo in seguito alla contrazione degli indici azionari statunitensi, con lo S&P 500 che interrompe la serie positiva di 7 sedute e sui timori di un nuovo colpo di coda della ...Il risultato è una flessione intorno allo 0,60% per l'indice Msci- Pacific, Giappone escluso. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei ...Borse di Asia e Pacifico in calo in seguito alla contrazione degli indici azionari statunitensi, con lo S&P 500 che interrompe la serie positiva di 7 sedute e sui timori di un nuovo colpo di coda dell ...Dopo un avvio d'ottava a due velocità per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi dello 0,17% martedì), rimasta chiusa lunedì per il lungo weekend de ...