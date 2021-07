Bonus Tv, ora è ufficiale: firmato il decreto. 100 euro a tutti per cambiar televisore (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto per il nuovo Bonus tv. Con questa nuova agevolazione gli italiani potranno acquistare una nuova tv con uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro. Per ottenere il Bonus è semplicissimo: basta rottamare un televisore acquistato prima del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, hailper il nuovotv. Con questa nuova agevolazione gli italiani potranno acquistare una nuova tv con uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100. Per ottenere ilè semplicissimo: basta rottamare unacquistato prima del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

